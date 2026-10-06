کمیته امداد هرمزگان و سازمان بسیج هنرمندان، با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی، هنری و تقویت تولیدات رسانه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را با محوریت شناسایی، پرورش و هدایت استعداد‌های هنری برای اشتغال پایدار امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه موجود در هر دو مجموعه برای توانمندسازی جامعه هدف، گفت: هدف راهبردی ما از انعقاد این تفاهم‌نامه، ترویج فرهنگ نیکوکاری و ارتقای توانمندی‌های فرهنگی و پرورش استعداد‌ها از دریچه هنر و رسانه است.

حمید باسره افزود: یکی از اولویت‌های اصلی این همکاری مشترک، شناسایی نخبگان تحت حمایت در رشته‌های فرهنگی و هنری است تا با مشارکت بسیج هنرمندان و ارائه آموزش‌های تخصصی، زمینه‌ی هدایت این نخبگان معزز در زمینه‌های مختلف هنری، فرهنگی و علمی و ورزشی به سمت اشتغال و در نهایت خودکفایی فراهم شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان هرمزگان نیز گفت: این تفاهم‌نامه مسیر تعامل در عرصه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی را هموار می‌سازد و ما در سازمان بسیج هنرمندان با بهره‌گیری از ۹ انجمن تخصصی، آمادگی کامل داریم تا از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فرزندان و خانواده‌های مددجو را در حوزه‌های مختلف هنری توانمند کنیم.

محمود قاسمی افزود: هدف ما این است که استعداد‌های شناسایی و پرورش یافته در این کارگاه‌ها و سایر برنامه‌هایی که ذیل این تفاهم نامه اجرا می‌شوند، در آینده‌ای نزدیک به عنوان نمایندگان توانمند جامعه هرمزگان، در جشنواره‌های استانی و ملی بدرخشند.

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جعفر قاسمی نماینده انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان هرمزگان هم این اقدام را گامی مؤثر در مسیر نخبه‌پروری در استان عنوان کرد و افزود: همه تلاش ما بر این است که مددجویان تحت حمایت را به عنوان استعداد‌های درخشان هنری به جامعه معرفی کنیم تا در آینده شاهد ارائه آثار فاخر و ارزشمند آنان در عرصه‌های مختلف کشوری و حتی بین المللی باشیم.