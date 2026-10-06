به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، هوشنگ هادیان‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: بررسی فصل هفتم طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند، ویژه جرایم و مجازات‌های متخلفان در حوزه دفن و مدیریت پسماند، در نشست امروز این کمیسیون ادامه یافت.

هادیان‌پور با اشاره به حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست افزود: طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند ۹ فصل و ۵۷ ماده دارد و بررسی فصل‌های پنجم و ششم آن پیش‌تر انجام شده است.

او گفت: بررسی فصل هفتم این طرح از ماده ۳۰ آغاز شد و در نشست امروز مواد این فصل تا ماده ۴۵ بررسی شد. به گفته هادیان‌پور، بررسی فصل‌های هشتم و نهم نیز در جلسات آینده کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد.