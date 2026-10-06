به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، عباس آغاز افزود: در این مدت ۲۶۰ نوبت بازدید از مراکز عرضه مواد خام دامی انجام شده است.

۱۴ مهر ماه به نام روز دامپزشکی نامگذاری شده است، روزی برای قدردانی از کسانی که سلامت دام را پاس می‌دارند، بیماری‌های مشترک انسان و حیوان را کنترل و از سلامت فرآورده‌هایی که از مزرعه تا سفره می‌رسد، مراقبت می‌کنند.

در گاه‌شماری کهن، چهاردهمین روز هر ماه با مراقبت از چهارپایان و آرزوی سلامت حیوانات پیوند داشت. انتخاب ۱۴ مهر به عنوان روز دامپزشکی هم در دهه ۱۳۶۰ با پیشنهاد استاد حسن تاج‌بخش مطرح و بعد‌ها در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

سازمان جهانی بهداشت حیوانات می‌گوید حدود ۶۰ درصد بیماری‌های عفونی شناخته‌شده انسان، منشأ حیوانی دارند و حدود ۷۵ درصد بیماری‌های عفونی نوپدید انسان هم منشأ حیوانی دارند؛ آماری که جایگاه دامپزشکی را در مفهوم سلامت واحد پررنگ‌تر می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف غذای آلوده بیمار می‌شوند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل تأمین غذای سالم، از مزرعه تا سفره، بدون نظارت‌های دامپزشکی کامل نمی‌شود.

دام سالم، غذای سالم و انسان سالم؛ سه حلقه از یک زنجیره‌اند. برای رسیدن به سفره¬ای سالم، باید سلامت را از آغل و دامداری آغاز کرد چراکه راه سلامت انسان از سلامت دام می¬گذرد.