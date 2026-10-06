هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران با عنوان «جام نرگس» با قهرمانی تیم اسنوا و معرفی برترین‌های این هفته از رقابت‌ها به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران با عنوان «جام نرگس» برگزار شد و تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی و جایگاه‌های برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم اسنوا با کسب عنوان نخست، قهرمان هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران شد. کانون چوگان البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم قصر فیروزه نیز عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

در بخش معرفی برترین‌های مسابقات نیز، اسب «کویین» به مالکیت کانون چوگان البرز به عنوان بهترین اسب این دوره از رقابت‌ها انتخاب شد.

همچنین فائزه میرمبین از تیم اسنوا عنوان بهترین بازیکن هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران – جام نرگس را به خود اختصاص داد.

هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در راستای برگزاری منظم رقابت‌های لیگ و با هدف ارتقای سطح فنی بازیکنان، توسعه ورزش چوگان و ایجاد بستر مناسب برای حضور و رقابت تیم‌های برتر کشور برگزار شد.