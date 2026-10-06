در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با اعضای کمیسیون عمران مجلس، آخرین وضع راهگذر‌های حمل‌ونقل و چالش‌های پایانه‌های مرزی بررسی و راهکار‌هایی برای کاهش رسوب کالا تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با حضور محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران و جمعی از اعضای این کمیسیون، سردار حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونان وزارت راه و شهرسازی، رئیس‌کل گمرک و خزانه‌دار کل کشور برگزار شد.

در این نشست، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و محمد شکیبی‌نسب معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متبوع خود در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت، پایانه‌های مرزی و جابه‌جایی کالا ارائه کردند و حاضران درباره چالش‌ها و راهکارهای موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، درباره چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت توضیحاتی ارائه کرد و بر پیگیری مصوبات و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات تأکید داشت.

همچنین جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل ریلی، توسعه ترانزیت و تقویت همکاری‌های ریلی با کشورهای منطقه ارائه کرد و به برنامه‌های راه‌آهن برای افزایش ظرفیت مبادلات مرزی و استفاده بیشتر از مسیرهای ریلی پرداخت.

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز گزارشی از وضعیت بنادر، جابه‌جایی کالا و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت جریان کالا در شرایط موجود ارائه کرد و درباره استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی، توسعه مسیرهای جایگزین و ضرورت تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و ترانزیت توضیحاتی ارائه داد.

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با اشاره به مسائل موجود در پایانه‌های مرزی و تردد ناوگان، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری دیپلماسی حمل‌ونقل با کشورهای همسایه تأکید و برخی پیشنهادها برای کاهش ازدحام در مرزها و تسهیل تردد ناوگان را مطرح کرد.

سردار حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مستقر در مرزها و ساماندهی فرآیندهای کنترلی تأکید کرد و خواستار ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های مختلف برای کاهش معطلی و در عین حال حفظ الزامات امنیتی و مقابله با قاچاق مواد مخدر شد.

در ادامه، برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را درباره مسائل مختلف حوزه راه و شهرسازی، حمل‌ونقل، ترانزیت، پایانه‌های مرزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند و بر ضرورت پیگیری و رفع موانع موجود تأکید داشتند.