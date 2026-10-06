به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: گزارشی مبنی‌بر وقوع تصادف خودرو پراید و مزدا وانت دوکابین در کیلومتر سه محور اردکان–یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران سپیدان با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران، یک مصدوم محبوس در خودرو پراید را رهاسازی کردند و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم، عوامل اورژانس مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.