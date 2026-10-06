به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی صادق میکائیلی در مراسم بهره برداری از جاده ارتباطی آسفالت روستای دایممق گفت: تا پایان فصل کاری امسال آسفالت ریزی جاده ارتباطی روستا‌های قراجه ملک، میلق، سندآخور، میوه رود، چراغلو، نگارستان و دایممق به اتمام می‌رسد و مورد استفاده اهالی این روستا‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: طول این جاده‌ها ۴۰ کیلومتر است و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت ریزی آنها هزینه می‌شود.