به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی استان به آغاز فصل برداشت انگور و اشتغال‌زایی فصلی برای ۲ هزار نفر در شهرستان کیار اشاره و گفت: اصلاح ارقام باغی، توسعه آبیاری تحت‌فشار و عبور از سیستم‌های سنتی غرقابی برای رفع چالش‌های باغداران کیار ضروری است.

بخرانی افزود: هزار و ۷۰۰ هکتار تاکستان در شهرستان کیار وجود دارد.

شهرستان کیار از قطب های تولید انگور در استان چهارمحال و بختیاری است.