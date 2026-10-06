معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان میزان خسارت بارندگی، طوفان و تگرگ روز ۱۱ مهرماه امسال به بخش کشاورزی را حدود ۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال عنوان کرد.

خسارت بیش از ۶.۵ میلیارد ریالی بارندگی و تگرگ به بخش کشاورزی خوزستان

خسارت بیش از ۶.۵ میلیارد ریالی بارندگی و تگرگ به بخش کشاورزی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروندی روز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان در استانداری اظهار کرد: بیشترین میزان خسارت مربوط به بخش زراعی در سطح چهار هزار و ۱۷۰ هکتار، ۶ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در بخش باغی نیز در ۲۲ هکتار، میزان خسارت وارده ۱۱۸ هزار میلیون ریال و در بخش دام و طیور و زنبورعسل نیز خسارت به ۲۶۰ راس دام سبک، ۱۰۶ هزار میلیون ریال گزارش شد.

بهداروندی افزود: همچنین در بخش ساختمان، تاسیسات، ادوات کشاورزی و منابع آبی نیز ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال خسارت ثبت شده است.

براساس این گزارش، مجموع خسارت واردشده به زیربخش‌های مختلف کشاورزی خوزستان ناشی از بارندگی، طوفان و تگرگ در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۰.۶۶ همت برآورد شده است.

به دنبال صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش باران در هفته جاری، بارندگی در برخی نقاط استان باعث جاری شدن سیلاب، ورود آب به منازل و خسارت به بخش های کشاورزی شد.