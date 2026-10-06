شهردار تهران در نشست امروز شورای شهر گزارشی از روند اجرای طرح «تورم صفر» و مجموعه اقدامات معیشتی، حمایتی و نوسازی شهردار را برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی شهروندان تشریح کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز در جلسه چهارصد و سی و ششم شورا در خصوص تبیین راهکار‌های کمک اقتصادی به شهروندان تهرانی و روش‌های اجرایی آن با تشریح ابعاد طرح «تورم صفر» و اقدامات قرارگاه معیشت و امنیت غذایی، اظهار کرد: هدف اصلی این قرارگاه تقویت تاب آوری مردم در شرایط جنگ اقتصادی و کاهش فشار بر مسئولان است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دو شکست آمریکا در این جنگ، یعنی تاب آوری مردم و محاسبات مسئولین، بیان کرد: طرح تورم صفر با همین رویکرد طراحی و پیگیری شده است.

زاکانی با استناد به گزارش بانک مرکزی مبنی بر تورم نقطه‌ای ۸۴.۴ درصد و تورم کلی ۶۸.۱ درصد و همچنین اعلام مرکز آمار مبنی بر تورم کلی ۴ درصد بالاتر از آمار بانک مرکزی، گفت: رشد حقوق مردم با این سطح از تورم همخوانی ندارد. در پیمایش انجام شده، ۸۳.۱ درصد مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها و ۶۱.۷ درصد نسبت به کمبود کالا‌های اساسی نگرانی جدی دارند؛ نگرانی‌هایی که نشان دهنده یک واقعیت ملموس در جامعه است و آمریکا تلاش دارد با ایجاد فشار اقتصادی و شکستن تاب آوری مردم، زمینه ناآرامی ایجاد کند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه ۱۲ قلم کالای اساسی در این طرح پیش بینی شده و نرخ این اقلام مصوب و ثابت خواهد بود، حتی در صورت تغییر قیمت بازار، خاطرنشان کرد: این اقدام فرصتی مهم برای تامین معیشت مردم در دوره ۶ ماهه است و در صورت نیاز، خرید‌های مجدد از محل بازگشت سرمایه انجام خواهد شد تا استمرار تامین کالا‌های اساسی تضمین شود.

وی هدف اصلی این طرح را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر برای خانوار‌ها دانست و افزود: شهروندان تنها با وارد کردن کد ملی در سامانه «شهرزاد» می‌توانند از این امکان استفاده کنند و اطلاعات آنان از طریق همین کد قابل بررسی است. مردم امکان خرید دوماهه دارند و این خرید به صورت حضوری از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند یا به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. این طرح از ۵ مهرماه اجرایی شده و تعداد میادین عرضه کالا به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

زاکانی این اقدام را یکی از رویکرد‌های پنجگانه معیشتی شهرداری تهران در قرارگاه معیشت دانست و گفت: اقلام مورد نیاز تهیه شده و هر سه ماه یک بار فرآیند تکمیل سازی انجام خواهد شد.

وی درباره نحوه تامین مالی طرح بیان کرد: ابتدا از ظرفیت‌های داخلی شهرداری استفاده می‌شود و در گام بعدی از همکاری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و همچنین ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفته خواهد شد.

وی افزود: خط دوم اجرای طرح، ارزان سازی عمومی است؛ به این معنا که سود بازرگانی شهروند ۵۰ درصد کاهش یافته تا تورم اثر کمتری بر معیشت مردم داشته باشد و تمدید قرارداد‌های تولیدکنندگان میادین نیز در همین راستا انجام شده است.

زاکانی با اشاره به «فرصت خرید قراردادی» در فروشگاه‌های شهروند گفت: این مسیر امکان خرید مستقیم و بدون واسطه را برای مردم فراهم می‌کند و در حوزه فله فروشی حداقل ۴۰ درصد کاهش قیمت اعمال شده و قرارداد‌هایی با شرکت‌های بزرگ از جمله تولیدکنندگان شوینده‌ها منعقد شده است.

وی ایجاد بازارچه‌های جدید در مناطق تهران را بسته بعدی این طرح عنوان و بیان کرد: هدف این بازارچه‌ها عرضه محصولات با قیمتی کمتر از نرخ میادین است و این بازارچه‌ها فرصتی برای تولیدکنندگان سراسر کشور فراهم می‌کنند تا محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند. اطلاعات مربوط به این بازارچه‌ها و اقلام عرضه شده در سامانه شهرزاد در دسترس عموم قرار دارد و این بازارچه‌ها رویکرد خانواده محور دارند و خانواده‌ها می‌توانند تولیدات خانگی خود را نیز در آن عرضه کنند.

شهردار تهران هدف این طرح را خدمت به افراد کمتر برخوردار دانست و با اشاره به شعار این بخش مبنی بر اینکه «هیچ‌کس در تهران نباید گرسنه سر بر بالین بگذارد»، گفت: کمترین اثر این اقدام دعای خیر مردم و ناکامی دشمنان است. این طرح در هیئت دولت نیز مطرح و پیگیری شده و به پیشنهاد رئیس جمهور مقرر شده در کل کشور اجرا شود و شهرداری‌های سراسر کشور متولی آن باشند؛ مشابه روندی که در طرح نوسازی دوران جنگ دنبال شد.

زاکانی در ادامه از اجرای بسته حمایتی ویژه مادران تهرانی خبر داد و گفت: مادرانی که از سال ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند ماهانه سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از این مبلغ، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند اختصاص می‌یابد و یک میلیون تومان نیز برای خدمات فرهنگی و سلامت محور در نظر گرفته شده است و برای سه دهک پایین جامعه نیز ۵۰۰ هزار تومان اعتبار مازاد برای خدمات سلامت محور ارائه خواهد شد. این حمایت ماهانه تا دو سالگی کودک ادامه دارد و مجموع خدمات ارائه شده بین سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان خواهد بود.

وی بسته کارآفرینی را نیز اقدامی در راستای تقویت اقتصادی خانواده‌ها دانست و اظهار داشت: این بسته با هدف ایجاد یک هویت اقتصادی برای خانوار‌های تهرانی طراحی شده و در چارچوب سیاست اقتصاد مولد در قرارگاه هفتم قرار دارد و یک زنجیره تولید تا مصرف را شکل می‌دهد. این بسته هفته آینده اعلام می‌شود و شهروندان می‌توانند بر اساس شاخه‌های تعیین شده، علاقه‌مندی خود را ثبت کنند.

زاکانی درباره بسته مسکن نیز گفت: تهران ظرفیت بالایی در این حوزه دارد، اما با مشکلات متعدد مواجه است و درصد قابل توجهی از شهروندان اجاره نشین هستند. کارکرد این قرارگاه، نوسازی ۲۱۱ نقطه در بافت فرسوده در ۱۸ منطقه شهر است که شناسایی این نقاط انجام شده و با همکاری معتمدین محلات، اقدامات لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم دنبال خواهد شد.

شهردار تهران در پایان به قرارگاه تولید و بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: روزانه ۶۰۰ هزار موتور کاربراتوری حدود سه‌ونیم میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند و این روند با جایگزینی موتور‌های برقی قابل اصلاح است و پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.