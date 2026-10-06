معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم، با تأکید بر جایگاه تاریخی و معاصر مدرسه فیضیه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل و برخورداری از نگاه ملی در تأمین بودجه مرمت این بنا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی مدرسه فیضیه و نقش این بنا در تاریخ معاصر کشور، ضروری است تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مرمت و حفاظت از آن با نگاه ملی دنبال شود و ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ مدیریت حوزه‌های علمیه استان افزود: با هماهنگی مجموعه‌های مرتبط می‌توان بخشی از منابع موجود را به سمت مدرسه فیضیه هدایت کرد تا روند اجرای اقدامات مرمتی با قدرت بیشتری دنبال شود و بخشی از نیاز‌های این طرح پاسخ داده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمان بازآفرینی شهری تأکید کرد و گفت: تجربه اقدامات انجام‌شده در برخی بنا‌های تاریخی حوزه‌های علمیه نشان داده است که این ظرفیت می‌تواند در مرمت و احیای بنا‌های ارزشمند استان نقش مؤثری داشته باشد و لازم است از این تجربه و توان کارشناسی در مدرسه فیضیه نیز بهره گرفته شود.

سامری با تأکید بر ضرورت حضور و نظارت مستمر کارشناسان متخصص در فرآیند مرمت مدرسه فیضیه گفت: این بنا به دلیل ویژگی‌های معماری و تاریخی خود نیازمند یک روند کارشناسی منسجم و مستمر است تا اقدامات مرمتی با دقت و بر اساس اصول فنی انجام شود و مسیر حفاظت از بنا در بلندمدت نیز تضمین شود.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز می‌توانند در حوزه پشتیبانی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای پیشبرد این طرح همکاری کنند و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، روند مرمت و حفاظت از مدرسه فیضیه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای مدرسه فیضیه در بودجه‌های ملی شد و خاطرنشان کرد: این بنا تنها یک اثر تاریخی متعلق به شهر قم نیست، بلکه از نماد‌های مهم تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و شایسته است با نگاه ملی و حمایت دستگاه‌های مختلف، زمینه حفاظت و احیای پایدار آن فراهم شود.