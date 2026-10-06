در جلسه بررسی وضعیت مرمت بناهای تاریخی قم مطرح شد؛
تأکید معاون استاندار بر تأمین اعتبارات ملی برای مرمت مدرسه فیضیه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم، با تأکید بر جایگاه تاریخی و معاصر مدرسه فیضیه، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل و برخورداری از نگاه ملی در تأمین بودجه مرمت این بنا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، آقای خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی مدرسه فیضیه و نقش این بنا در تاریخ معاصر کشور، ضروری است تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مرمت و حفاظت از آن با نگاه ملی دنبال شود و ظرفیت دستگاههای مختلف برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.
وی با اشاره به ظرفیت مدیریت حوزههای علمیه استان افزود: با هماهنگی مجموعههای مرتبط میتوان بخشی از منابع موجود را به سمت مدرسه فیضیه هدایت کرد تا روند اجرای اقدامات مرمتی با قدرت بیشتری دنبال شود و بخشی از نیازهای این طرح پاسخ داده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمان بازآفرینی شهری تأکید کرد و گفت: تجربه اقدامات انجامشده در برخی بناهای تاریخی حوزههای علمیه نشان داده است که این ظرفیت میتواند در مرمت و احیای بناهای ارزشمند استان نقش مؤثری داشته باشد و لازم است از این تجربه و توان کارشناسی در مدرسه فیضیه نیز بهره گرفته شود.
سامری با تأکید بر ضرورت حضور و نظارت مستمر کارشناسان متخصص در فرآیند مرمت مدرسه فیضیه گفت: این بنا به دلیل ویژگیهای معماری و تاریخی خود نیازمند یک روند کارشناسی منسجم و مستمر است تا اقدامات مرمتی با دقت و بر اساس اصول فنی انجام شود و مسیر حفاظت از بنا در بلندمدت نیز تضمین شود.
وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاههای مرتبط نیز میتوانند در حوزه پشتیبانی و فراهم کردن زمینههای لازم برای پیشبرد این طرح همکاری کنند و با همافزایی میان دستگاهها، روند مرمت و حفاظت از مدرسه فیضیه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای مدرسه فیضیه در بودجههای ملی شد و خاطرنشان کرد: این بنا تنها یک اثر تاریخی متعلق به شهر قم نیست، بلکه از نمادهای مهم تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی به شمار میرود و شایسته است با نگاه ملی و حمایت دستگاههای مختلف، زمینه حفاظت و احیای پایدار آن فراهم شود.