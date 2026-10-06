به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با بیان اینکه ۳۲۰ پایگاه جشن عاطفه‌ها در سراسر استان با هدف تامین ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان برپا شد، گفت: این پایگاه‌ها از شهریور فعالیت خود را شروع کرده و فعلا به کار خود ادامه می‌دهند.

مهدی عبادی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال با رشد ۳۳ درصدی، رقمی بالغ بر ۳۴۴ میلیارد ریال کمک مردمی در جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری شود، افزود: بیش از ۹ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در سطح استان قرار دارد که بخش عمده نیناز آنها برطرف شده است.

پیرحسینلو مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکز‌ی هم با اشاره به پیشتازی دانش آموزان در ابثار و شهادت، گفت: تلاش آموزش و پرورش تربیت نسلی متعهد و دانش اندوز برای آینده درخشان ایران است و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نیستیم.