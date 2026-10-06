به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم راه‌اندازی موسسه حفظ و نشر آثار سید شهدای امت سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) گفت: امروز در سالروز یادبود دو سید شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، گرد هم آمده‌ایم تا موسسه‌ای را راه‌اندازی کنیم که به حفظ آثار و میراث سید شهدای امت خواهد پرداخت. این موسسه زیر نظر دبیرکل فعالیت می‌کند و ساختار سازمانی خود را دارد و هدف آن حفظ میراث بزرگ سید نصرالله در دوران حیات ایشان در سطح لبنان و منطقه است. سید نصرالله پس از شهادت سید عباس موسوی در سال ۱۹۹۲ جانشین او شد و ۳۲ سال دبیرکلی را بر عهده گرفت.

تاکید شهید سید حسن نصرالله بر جهاد عاشورایی

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: ما با میراثی بسیار بزرگ و ثروتی عظیم روبه‌رو هستیم که باید آن را جمع‌آوری و برای مردم، پژوهشگران و نسل‌های آینده فراهم کنیم و این، هدف از راه‌اندازی این موسسه است. یکی از اصول ثابتی که سید نصرالله بر آن تاکید داشت، پیوند با اسلام ناب محمدی بود؛ اسلامی که به تربیت انسان می‌پردازد، روش و رویکردی برای اصلاح زندگی او ارائه می‌دهد و سعادت او را در آخرت فراهم می‌کند. سید نصرالله برای برجسته کردن اندیشه‌ها، باور‌ها و رهنمود‌های اسلام و سیاست‌های کلی که اسلام بر آنها بنا می‌شود، تلاش کرد. این مسئله بسیار مهم است تا درک کنیم که ایشان یکی از کسانی بود که در طول تاریخ برای حفظ این مکتب و ارائه آن به شیوه‌ای روزآمد تلاش کرد. سید نصرالله بر تربیت جهادی تاکید داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: جهاد اصل و اساس است و برای اینکه نسل‌های خود، سرزمین، حقوق و عزت‌مان را حفظ کنیم، باید با دشمنان جهاد کنیم و باید در برابر کسانی که بدون هیچ دلیلی تنها برای سلطه و ظلم، تجاوز می‌کنند، بایستیم؛ همان‌گونه که در مورد آمریکا و اسرائیل شاهد آن هستیم. ویژگی برجسته سید نصرالله این بود که در مسئله جهاد، تاکید زیادی بر رویکرد کربلایی و عاشورایی و بر هدایت امام حسین (ع)، داشت. خط مشی جهاد، یک خط مشی کامل است و ما نیاز داریم این عناوین را جمع‌آوری کنیم و با آنها آشنا شویم و با جزئیاتی که سید نصرالله طی این دهه‌ها مطرح کرده است، آشنا شویم؛ مسائلی که باعث شد ما عملا قدرت واقعی را در مواجهه با چالش‌ها تجربه کنیم.

تاکید سید نصرالله بر وحدت اسلامی و توجه به ظهور

شیخ نعیم قاسم گفت: ولایت، امری ابداعی و ساختگی نیست، بلکه یکی از اصول دین است و از خداوند به پیامبر (ص)، سپس به امیرالمومنین علی علیه‌السلام، سپس به ائمه (ع) و در زمان ما به ولایت فقیه امتداد یافته است. سید بزرگوار همواره بر پیوند با امام مهدی (عج) و پرچم مهدوی تاکید داشت و سید ما همیشه بر این نکته تاکید می‌کرد که ما در عصر انتظار به سر می‌بریم و به پیروزی بزرگی که جهان را فرا خواهد گرفت و به عدالتی که سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، اطمینان داریم. سید نصرالله بسیار بر وحدت میان اهل سنت و شیعیان، وحدت در میان شیعیان و گسترش این وحدت در سطح ملی و در سطح عمومی انسانی تاکید داشت. ایشان همواره بر وحدت اسلامی و ملی و وحدت در داخل طایفه شیعه تاکید می‌کرد.

سید نصرالله، مقاومت را یک تکلیف می‌دانست

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: اگر بخواهیم مقاومت در دوران معاصر را بشناسیم، می‌گوییم نخستین مبارزان و مقاومت کنندگان، سید حسن نصرالله بود، زیرا او پایه‌های دفاع و مقاومت را بنا نهاد و با همه مبارزان در جهان برای ایجاد پیوند و تعامل همکاری کرد. آزادگان جهان با نگاهی روشن به سید نصرالله می‌نگریستند، زیرا او همچنین به مستضعفان توجه داشت. در سطح داخلی، سید نصرالله به معنای واقعی کلمه یک شخصیت ملی بود، زیرا با همزیستی، توافق طائف و وحدت ملی همراه بود. او نخستین مقاومت‌کننده، بود، زیرا او این راه را بنیان نهاد و بر اساس آن نیرو و انگیزه ایجاد کرد و با همه مقاومت‌کنندگان در جهان همکاری کرد تا پیوند، ارتباط و تعامل شکل بگیرد. سید نصرالله مقاومت را به عنوان یک تکلیف و یک طرح از امام خمینی (قدس سره) و سپس از امام خامنه‌ای (قدس سره) و نیز از امام موسی صدر، که خداوند او و دو برادرش را سالم بازگرداند، می‌دانست.

دبیرکل حزب الله، خروج اشغالگران آمریکایی از عراق را تبریک گفت

شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنرانی خود گفت: به ملت عزیز عراق، مرجعیت این ملت، رهبری، حشد الشعبی، همه گروه‌های مسلح و همه طیف‌ها و اقشار ملت عراق درود می‌فرستم، زیرا موفق شدند اشغالگران آمریکایی را بیرون برانند. ملت عراق، به لطف خداوند متعال، توانایی آن را دارد که اشغالگران را، هر که باشند و از هر جهت و جریانی که باشند، بیرون براند تا عراق مستقل، سربلند و قدرتمند باشد.

تا زمان خروج اشغالگران، سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: آزادسازی جنوب لبنان را پیش چشم خود می‌بینیم و اسرائیل حتی پس از مدتی نیز نخواهد توانست در جنوب لبنان باقی بماند. این مقاومتی که با مجاهدان و مردمش ایستاد، توانست در تمام این دوره از تجاوز مستمر، به ویژه در دو سال اخیر، اسطوره‌ای از پایداری ارائه دهد. تا زمانی که این تجاوز وجود دارد، نمی‌توانیم جز مقاومت گزینه دیگری داشته باشیم. بروید به دشمن بگویید خارج شود تا راه‌حل پیدا شود. اما اینکه به ما بگویند چیزی [سلاح] تقدیم کنید تا دشمن خارج شود، ما چیزی تقدیم نمی‌کنیم، زیرا هدف تجاوز قرار گرفته‌ایم و توافق‌هایی وجود دارد که دشمن به آنها پایبند نبوده است. راه‌حل با خروج خفت‌بار دشمن آغاز می‌شود؛ دشمن اسرائیلی و آمریکایی که با همه توان خود از آن حمایت می‌کند تا به منطقه ما تجاوز کند. این راه‌حل از نظر ماست و از ما درباره راه‌حل‌های دیگری نپرسید.

شیخ نعیم قاسم افزود: ما آماده همکاری در داخل، در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی موجود، بدون دیکته‌های قیمومیت آمریکا یا هر طرف دیگری هستیم و بر اساس قانون اساسی و قوانین با یکدیگر به توافق می‌رسیم. از خداوند متعال می‌خواهم به آنان در فلسطین اشغالی، در غزه، کرانه باختری و قدس توفیق دهد تا ان‌شاءالله در بالاترین مراتب و جایگاه‌ها باشند و آزاد شوند و آزادی را محقق کنند. فداکاری‌های ملت فلسطین، بزرگ است و ظلم اسرائیلی-آمریکایی-غربی غیرعادی و غیرطبیعی است، اما با شرافت این ملت و فداکاری‌هایش، پیروزی قطعی است. جنگ دورانی دارد، اما دور آخر از آن صاحبان زمین و حق و کسانی است که در راه مجاهدان و شهیدان گام برداشتند.