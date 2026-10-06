رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به محدودیت منابع و افزایش نیاز‌های کشور، باید بخشی از منابع حاصل از فعالیت سکو‌ها و سامانه‌های ارتباطی به توسعه زیرساخت‌های این حوزه بازگردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا تاجگردون در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: ابتدا از جناب آقای وزیر و معاونان ایشان تشکر می‌کنم؛ امروز نشست فنی و کارشناسی خوبی با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، وزیر ارتباطات و دیگر معاونان این وزارتخانه داشتیم. در این نشست، گزارش‌های مبسوط و خوبی در مورد فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دوران جنگ، بررسی عملکرد برنامه و ایده‌ها و همچنین پیشنهاد‌های این وزارتخانه برای بودجه سال ۱۴۰۶ ارائه شد.

اوافزود: مشخصاً نشست خوبی برگزار شد و آن چیزی که مشخص است، این است که در دوران جنگ، علی‌رغم یک تجربه ناجوانمردانه و وارد شدن آسیب به زیرساخت‌های حوزه فناوری و ارتباطات کشور، کشور دچار خلل سنگین نشد و توانست مقاومت کند و این مقاومت نیز ستودنی است. اگرچه نیاز داریم که کمک‌های ویژه‌ای در این عرصه اتفاق بیفتد، اما محاسبات خسارت در بخش‌های مختلف به گونه‌ای است که نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت و کاری است و در این زمینه منتظر گزارش دولت هستیم.

نماینده گچساران گفت: همچنین هفته گذشته نیز در مجلس، نشست های نظارتی داشتیم و قرار شد دولت در عرصه‌های مختلف پیشنهادات خود را نهایی کرده و تقدیم مجلس کند تا اگر کمکی از دست ما برمی‌آید، انجام دهیم. امروز دو بحث را در این زمینه داشتیم؛ یکی گزارش عملکرد و دیگری موضوع برنامه هفتم و اهداف برنامه که گزارشی که ارائه کردند، به نظر می‌رسد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه‌های خوب در انجام وظایف است.

او تأکید کرد: در سال اول برنامه نیز بر اساس گزارشی که ارائه شد، وزارت ارتباطات جزو دستگاه‌های برتر بود و کارشان خوب بود و به خوبی نیز پیش رفتند. اکنون سال دوم برنامه است. از سویی دیگر فکر می‌کنم دولت تا هفته آینده باید گزارش عملکرد سال دوم برنامه را ارائه کند. برای ارائه گزارش برنامه، این نشست ها مؤثر است؛ چرا که می‌توانیم عیب و ایرادات برنامه را استخراج کنیم، مشکلاتی را که وجود دارد شناسایی کنیم و گاهی تعارضاتی را که در برخی از احکام برنامه وجود دارد، اصلاح کنیم.

تاجگردون گفت: بنابراین قرار شد دولت، در قالب یک مجموعه کامل، وزارت ارتباطات و مجموعه احکام یا تکالیف برنامه را به همین شکل بررسی کند و مواردی را که دارای تعارض است، نیاز به فرصت دارد، اهداف آن باید اصلاح شود و مسائل از این قبیل را به مجلس تقدیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تلفیق بررسی عملکرد برنامه، منتظر دریافت گزارش است تا گزارش خود را برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کند. ان‌شاءالله سعی می‌کنیم این برنامه به موقع تقدیم مجلس شود.

او در ادامه با اشاره به اهمیت بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و سایر بخش‌ها، گفت: آن چیزی که مهم است، بودجه سال بعد است؛ بودجه سال بعد بودجه ساده‌ای نیست. بالاخره کشوری با جنگ مواجه شد، خسارت‌های سنگینی به کشور وارد شد، منابع محدود شد و نیاز‌های جامعه نیز بسیار بیشتر شد. به‌خصوص اینکه در این حوزه، با توجه به گسترش فناوری و زیرساخت‌هایی که در کل دنیا صورت گرفته، در کشور ما نیز به همین منوال، حوزه کاری این عزیزان بسیار گسترده است؛ یعنی باید کارشان به مراتب بیشتر شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از راهکار‌های حمایت از این حوزه را بازگشت بیشتر منابع کسب‌شده به خود این بخش دانست و گفت: یکی از راهکارها، عودت بیشتر منابع کسب‌شده به خود این بخش است. من فکر می‌کنم اگر دولت در این زمینه با وزارت ارتباطات همکاری کند و منابع کسب‌شده، چه توسط خود وزارتخانه و چه از محل سهمی که از پلتفرم‌ها و سامانه‌های دیگر می‌توانند کسب کنند، به خود زیرساخت بازگرداند، عمده مشکلات حل می‌شود. از این رو پیشنهادهایی را تقدیم کردند و قرار شد پیشنهادها بر مبنای اصلاحات لازم انجام شود و ما نیز ان‌شاءالله در آغاز بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ این موارد را مورد توجه قرار دهیم.