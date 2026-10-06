در پی برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و نقض حقوق بشر، سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراض ها صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، عصر سه شنبه پیر کوشار سفیر فرانسه در تهران، از سوی حمید احمدی سرپرست اداره کل حقوق بشر به وزارت امور خارجه احضار شد.

اعتراض ها دانش‌آموزی در فرانسه که وارد چهاردهمین روز شده در اعتراض به وضع بد مدارس، فرسودگی مراکز تحصیلی، کمبود معلم صورت گرفته است و این اعتراض ها با واکنش خشونت‌آمیز پلیس فرانسه همراه بوده است. براساس اخبار منتشر شده دست کم پنج هزار نفر در این اعتراض ها دستگیر شده و برخی دیگر هم به‌شدت زخمی شده‌اند.

حمید احمدی سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این نشست احضار، با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات و اسناد ذیربط بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی شدید درباره برخورد خشن نیرو‌های امنیتی فرانسه با تجمعات مسالمت‌آمیز که منجر به جراحت و معلولیت تعدادی از معترضان از جمله نابینایی برخی از آنها و نیز بازداشت بیش از ۵۰۰۰ نفر شده است، تأکید کرد که استفاده از چنین سطحی از خشونت علیه معترضان در تجمعات مسالمت‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

احمدی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشره درباره ورود نیرو‌های امنیتی و پلیس مسلح به کلاس‌های درس و ضرب و شتم دانش‌آموزان و معلمان، خواستار ایجاد سازوکار مستقل برای رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر و پیگیری گزارش‌های متعدد مبنی بر استفاده بیش از اندازه از زور و نقض حریم مدارس از سوی پلیس این کشور شد.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با اشاره به مطالبات مشروع معترضان برای برخورداری از حق بنیادین آموزش و برخورداری از یک نظام آموزشی عادلانه و بدون تبعیض در فرانسه، از دولت این کشور خواست به حقوق مشروع و قانونی شهروندان فرانسوی به‌ویژه نسل جدید احترام بگذارد و مرتکبان نقض‌های فاحش حقوق بشر را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.