مدیر جهاد کشاورزی آباده نسبت به تبعات احتمالی ال‌نینو به کشاورزان و دامداران آباده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: با توجه به احتمال تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو بر شرایط جوی، ضرورذی است که کشاورزان و دامداران برای مواجهه با نوسانات آب‌وهوایی آمادگی لازم را داشته باشند.

خسروی بیان کرد: پدیده ال‌نینو می‌تواند الگو‌های معمول دما و بارش را تحت تأثیر قرار دهد و در برخی مناطق موجب تغییر در زمان و میزان بارندگی، بارش‌های شدید و ناگهانی، دوره‌های خشکی و نوسانات دمایی شود و بنابراین بهره‌برداران بخش کشاورزی باید اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

او افزود: کشاورزان لازم است ضمن توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی و توصیه‌های کارشناسی، نسبت به مدیریت مصرف آب، تنظیم برنامه کشت، بررسی وضعیت مزارع و باغ‌ها، تقویت زهکشی و مسیر‌های انتقال آب و آمادگی برای بارش‌های شدید و روان‌آب‌ها اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده ادامه داد: در صورت پیش‌بینی کاهش دما و سرمازدگی، باغداران باید تمهیدات لازم برای محافظت از باغ‌ها و محصولات حساس به سرما را پیش‌بینی کنند و در زمان بارش‌های شدید نیز از تردد ماشین‌آلات و انجام عملیات کشاورزی در شرایط نامناسب خودداری شود.

خسروی همچنین به دامداران توصیه کرد و گفت: ذخیره‌سازی علوفه و نهاده‌های مورد نیاز، آماده‌سازی و عایق‌بندی جایگاه دام، جلوگیری از نفوذ آب به محل نگهداری دام و علوفه و انتقال دام از مسیر‌ها و مناطق مستعد سیلاب از جمله اقداماتی است که باید پیش از وقوع شرایط نامساعد جوی مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی بیان کرد: بیمه یکی از ابزار‌های مهم مدیریت ریسک در بخش کشاورزی است و بهره‌برداران باید با توجه به احتمال وقوع حوادث طبیعی و نوسانات اقلیمی، نسبت به بیمه محصولات خود در مهلت مقرر اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده در پایان گفت: آمادگی و اقدام پیشگیرانه، به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیمی، می‌تواند خسارت‌های احتمالی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و از کشاورزان و دامداران انتظار می‌رود توصیه‌های کارشناسی و هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.