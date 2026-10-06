سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه گاز، بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت چالش‌های زمستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، حمید بُوَرد امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) در بازدید از مرکز راهبری شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت نقش این مرکز در مدیریت شبکه گاز کشور گفت: پایداری تأمین انرژی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال نیازمند هماهنگی کامل میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است و دیسپچینگ در این زمینه نقشی کلیدی دارد.

وی در این بازدید ضمن شنیدن مسائل و دغدغه‌های مدیران شرکت ملی گاز ایران، بر ضرورت پیگیری و رفع چالش‌های موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعت گاز برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای سامانه‌های پایش و افزایش آمادگی عملیاتی برای مواجهه با شرایط مختلف ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز: انجام زودتر از موعد تعمیرات اساسی برای افزایش ظرفیت تأمین گاز

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این بازدید با تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای تأمین حداکثری گاز گفت: این شرکت همه تلاش خود را برای افزایش تولید به‌کار گرفته و به همین منظور، بخشی از تعمیرات اساسی (اورهال) را زودتر از برنامه انجام داده است.

وی با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌های کشور در زمستان امسال افزود: برای همه استان‌ها سناریوهای لازم تعریف شده است تا شرکت بتواند متناسب با شرایط هر منطقه، برای مدیریت شبکه و تأمین گاز برنامه‌ریزی کند.

مدیران و مسئولان مرکز راهبری گاز در این بازدید گزارشی از روند تأمین، انتقال و توزیع گاز، آمادگی شبکه برای مدیریت مصرف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حفظ پایداری جریان گاز ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف و پیشنهادهای خود را با سرپرست وزارت نفت در میان گذاشتند.