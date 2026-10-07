به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عملیات طوفان الاقصی واکنشی از جبهه مقاومت فلسطین به ده‌ها سال ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بود.

این عملیات، دفاعی مشروع که نه یک دولت بلکه یک گروه مبارز با امکانات کم انجام داد و جغرافیای سیاسی منطقه و جهان را دگرگون کرد.

ضربه‌ای که صهیونیست‌ها هفتم اکتبر متحمل شدند غیرقابل ترمیم است و شکستی است که در واقع برنامه پیش بینی شده آمریکایی‌ها را در غرب آسیا تغییر داد.

عملیات طوفان الاقصی ثابت کرد مکتب مقاومت هنوز زنده است و جنگ ادامه دارد.