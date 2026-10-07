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شنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۲ یا همان هفتم اکتبر معروف ۲۰۲۳ شروع یک عملیات تاریخ ساز بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عملیات طوفان الاقصی واکنشی از جبهه مقاومت فلسطین به دهها سال ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بود.
این عملیات، دفاعی مشروع که نه یک دولت بلکه یک گروه مبارز با امکانات کم انجام داد و جغرافیای سیاسی منطقه و جهان را دگرگون کرد.
ضربهای که صهیونیستها هفتم اکتبر متحمل شدند غیرقابل ترمیم است و شکستی است که در واقع برنامه پیش بینی شده آمریکاییها را در غرب آسیا تغییر داد.
عملیات طوفان الاقصی ثابت کرد مکتب مقاومت هنوز زنده است و جنگ ادامه دارد.