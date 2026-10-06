مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: ۲۵۰ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اجتماعی همزمان با هفته ملی کودک در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا داوری امروز ۱۴ مهرماه در نشست خبری هفته ملی کودک گفت: این مناسبت فرصتی برای حساس‌سازی جامعه نسبت به کودکان است که امسال با شعار «لبخند کودکان الفبای وطن» از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری به عنوان متولی اصلی حوزه کودک و نوجوان ۲۵۰ برنامه مختلف برای این ایام پیش‌بینی کرده است.

داوری اظهار کرد: مشارکت و مساعدت همه دستگاه‌های اجرایی، متولیان حوزه کودک و نوجوان، کنشگران و فعالان مردمی، خانواده‌ها و اصحاب رسانه اثرگذار و در پربار شدن برنامه‌های هفته ملی کودک و افزایش اثربخشی آنها نقش‌آفرین خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه تماشاخانه سیار گفت: امسال نیز با پیگیری‌های انجام شده، تماشاخانه سیار در استان حضور خواهد داشت و از ۱۶ مهرماه فعالیت خود را با رویکرد توسعه عدالت فرهنگی و خدمت‌رسانی به کودکان و نوجوانان مناطق محروم و دوردست آغاز می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با بیان اینکه بخشی از برنامه‌ها به خود کودکان واگذار شده و از ظرفیت آنان در اجرای برنامه‌ها استفاده خواهد شد، ادامه داد: عصر ۱۷ مهرماه جشن بزرگ بادبادک‌ها در صورت مساعد بودن شرایط جوی به یاد کودکان شهید در خرم آباد برگزار خواهد شد.

داوری یکی دیگر از برنامه‌های هفته ملی کودک را اجرای پویش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: پویش «قصه‌گویی و روایتگری در میدان» با توجه به شرایط خاص کشور با محوریت نوجوانان طراحی و از هفته دفاع مقدس آغاز شده است که به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص پویش «نوخوان‌ها» نیز گفت: این پویش با هدف آشنایی کودکانی که به تازگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته‌اند، طراحی شده و کودکان پایه اول و دوم، جامعه هدف اصلی آن هستند.

داوری افزود: همزمان با هفته ملی کودک، عضویت همه کودکان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به صورت رایگان انجام می‌شود تا از برنامه‌های کانون و ظرفیت کتابخانه‌ای این مراکز استفاده کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران در لرستان گفت: لرستان به عنوان سومین استان کشور موفق شد مجوز راه‌اندازی این کانون را دریافت کند که این اتفاق بزرگی برای استان است، اما در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

داوری گفت: سال گذشته در حوزه‌های هنری، ادبی و فرهنگی شاهد درخشش کودکان و نوجوانان لرستانی در عرصه‌های مختلف بودیم.

وی افزود: در حوزه‌های هنری از جمله نقاشی و در حوزه ادبی، نامه‌نگاری و پویش‌های مختلف، کودکان و نوجوانان لرستانی همانند گذشته در سطح ملی درخشیده‌اند و کانون نیز در سال ۱۴۰۴ به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی در میان دستگاه‌های فرهنگی لرستان شناخته شد.