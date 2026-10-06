رییس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این دانشگاه با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای تکالیف قانونی، موافقت اولیه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات را از شرکت توزیع نیروی برق دریافت کرد.

به گزاش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد حسن‌زاده روز سه‌شنبه اظهار کرد: موافقت با احداث نیروگاه خورشیدی با پیگیری‌های مستمر این دانشگاه و با هدف اجرای ماده هشت مصوبات شورای عالی انرژی کشور، در چارچوب تکالیف دستگاه‌های مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری انجام شده است.

وی افزود: با دریافت این موافقت اولیه، پیگیری برای اخذ پروانه احداث نیروگاه از ساتبا (سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی) در حال انجام است.

رییس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با اشاره به مزایای نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی برای دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: با احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه، برق مصرفی دانشگاه به صورت کامل تامین شده و مازاد آن به منظور درآمدزایی، در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل قرار خواهد گرفت.

حسن‌زاده ادامه داد: با توجه به بخشنامه‌های بالادستی مبنی بر تامین بخشی از برق دستگاه‌های اجرایی از انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث این نیروگاه برای دانشگاه ضروری است.