مدیرکل پست گیلان از راه‌اندازی دفتر پستی در پایانه اتوبوسرانی رشت با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دیدار مدیرکل پست گیلان با رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، برای راه‌اندازی دفتر پستی در پایانه اتوبوسرانی رشت توافق شد.

مدیرکل پست گیلان در این نشست با رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در خصوص فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی استقرار دفتر پستی در پایانه اتوبوسرانی رشت گفت‌و‌گو کرد.

حوریه رستم‌زاد گفت: بر اساس این توافق، راه‌اندازی دفتر پستی در این پایانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و مسافران به خدمات پستی، توسعه نقاط ارائه خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت پایانه‌های حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار خواهد گرفت.