به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی منتظری در مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران با تأکید بر اینکه ورود این نهاد به حوزه گردشگری از ابتدا با رویکردی فرهنگی و با هدف ایجاد امید و نشاط در میان جوانان شکل گرفته است، گفت: ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و شبکه گسترده جهاددانشگاهی در سراسر کشور می‌تواند در خدمت توسعه همکاری‌ها و فعالیت‌های حوزه گردشگری قرار گیرد.

رویکرد فرهنگی و امیدآفرینی در جوانان؛ مبنای ورود جهاددانشگاهی به حوزه گردشگری

رئیس جهاددانشگاهی، با اشاره به سابقه فعالیت‌های این نهاد در حوزه گردشگری گفت: نگاه جهاددانشگاهی به گردشگری، فراتر از نگاه صرف به صنعت گردشگری است و ما این حوزه را بیشتر از منظر فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی برای مشارکت فعال در برگزاری سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران، افزود: این جایزه حاصل یک فعالیت مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جهاددانشگاهی است و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده نیز توسعه پیدا کند.

انتخاب دکتر صالحی‌امیری به عنوان عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه علم و فرهنگ

رئیس جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی از سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول این سال‌ها خدمات و دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی با اتکا به توان جوانان، دانشجویان و استادان دانشگاه به کشور ارائه کرده است.

آغاز فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه گردشگری با رویکرد فرهنگی

دکتر منتظری با اشاره به نقش دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یکی از مجموعه‌های جهاددانشگاهی در توسعه آموزش گردشگری، تصریح کرد: دانشگاه علم و فرهنگ نخستین مجموعه‌ای است که دانشکده گردشگری را راه‌اندازی کرد. همچنین حدود ۳۰ سال پیش مرکز فرهنگی دانشجویی گردشگری را در این نهاد تأسیس کردیم.

وی گفت: این مرکز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری به عنوان یک فعالیت فرهنگی و ایجاد نشاط و امید در میان دانشجویان شکل گرفت و خوشبختانه پس از دوره‌ای که فعالیت آن کاهش یافته بود، اخیراً دوباره فعال شده است.

رئیس جهاددانشگاهی تأکید کرد: ورود جهاددانشگاهی به حوزه گردشگری از ابتدا نگاه صرف به صنعت گردشگری نبود، بلکه این حوزه را بستری برای فعالیت فرهنگی، ایجاد امید در میان جوانان و آشنایی آنان با ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور می‌دانستیم.

ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور به جوانان

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جوانان با مفاخر، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های کشور آشنایی کافی ندارند، گفت: امروز لازم است جوانان کشور با دستاورد‌هایی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است، بیشتر آشنا شوند.

دکتر منتظری افزود: در سراسر کشور کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌ها، هتل‌ها، مراکز گردشگری و تفریحی متعددی ایجاد شده است، اما بسیاری از جوانان از وجود این ظرفیت‌ها و امکان بهره‌مندی از آنها اطلاع کافی ندارند.

وی گفت: یکی از کارکرد‌های مهم گردشگری می‌تواند معرفی این ظرفیت‌ها و دستاورد‌ها به نسل جوان باشد. باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا جوانان کشور ایران را ببینند، ایران را بشناسند و با ظرفیت‌ها و داشته‌های آن آشنا شوند.

دکتر منتظری با اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: جهاددانشگاهی در حوزه‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی آمادگی دارد نیاز‌های موجود در این حوزه را با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی، محققان و پژوهشگران خود دنبال کند.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم جهاددانشگاهی، شبکه گسترده این نهاد در سراسر کشور است. جهاددانشگاهی در تمام استان‌های کشور حضور دارد و از شبکه‌ای گسترده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برخوردار است که می‌توان از آن برای توسعه فعالیت‌ها و همکاری‌های حوزه گردشگری نیز بهره گرفت.

گردشگری؛ فرصتی برای شناخت ایران و ایجاد امید در جوانان

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای آشنایی نسل جوان با ایران، گفت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز برای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جوانان و دانشجویان استفاده کنیم تا آنان بتوانند ایران را ببینند و بشناسند.

دکتر منتظری از شورای سیاست‌گذاری، اعضای کمیته علمی و فنی، شورای سیاست‌گذاری و همچنین مدیران و دست‌اندرکاران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، قدردانی کرد و به برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران تبریک گفت.