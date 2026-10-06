مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از ثبت ملی قلعه تاریخی کلفیر شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی احمد حمزه‌زاده گفت: این قلعه با وسعت حدود ۲۲ هکتار و برخورداری از معماری نظامی ستاره‌ای‌شکل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی افزود: قلعه کلفیر در یک کیلومتری روستای کلهر شهرستان اهر از آن دسته آثاری است که معماری آن بخشی از تاریخ را در خود حفظ کرده و شایسته معرفی گسترده‌تر به مردم است.

حمزه‌زاده ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی قلعه کلفیر، نقشه ستاره‌ای‌شکل آن است که از الگو‌های معماری نظامی دوره قاجار و تأثیرپذیری آن از شیوه‌های دفاعی اروپایی حکایت دارد. برجک‌های پنج‌ضلعی در چهار گوشه و طراحی هندسی بازو‌های قلعه، ساختاری ایجاد کرده که هم از نظر معماری قابل توجه است و هم برای دفاع و دیده‌بانی کارکرد داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خاطرنشان کرد: وسعت حدود ۲۲ هکتاری قلعه نیز نشان می‌دهد که با یک بنای معمولی و محدود روبه‌رو نیستیم، بلکه با مجموعه‌ای گسترده مواجهیم که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره استحکامات نظامی تاریخی، شیوه استقرار نیرو‌ها و تحولات تاریخی منطقه در اختیار پژوهشگران قرار دهد.