به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ در بیانیه این علما آمده است: افترا‌های دشمن سعودی، جنایت بزرگی است که به پرونده مملو از جنایات آن علیه ملت یمن، از تجاوز و محاصره گرفته تا گرسنگی دادن، افزوده می‌شود. ما قاطعانه سوءاستفاده نظام سعودی از حرمین شریفین در خدمت اهداف استعماری با هدف تفرقه در جهان اسلام و تسلط بر ثروت‌های مسلمانان را رد می‌کنیم. دفاع از مقدسات اسلام بر همه مسلمانان واجب است و در راس آنان ملت یمن قرار دارد و از جمله این مقدسات، مسجد الاقصی است که تحت اشغال قرار دارد.

علمای یمنی در این بیانیه همچنین تاکید کردند، تلاش مذبوحانه، افترا آشکار و توطئه بزرگ نظام سعودی برای بدنام کردن مقاومت ملت یمن در برابر تجاوز، شکست خواهد خورد. از همه آزادگان جهان، به ویژه علما و رسانه‌ها، می‌خواهیم در کنار ملت مورد مظلوم و تحت محاصره ما بایستند و فریب رسانه‌های دروغگوی نظام سعودی را نخورند. از مواضع شتاب‌زده برخی کشورها، نهاد‌های علمایی و شخصیت‌های مورد احترام که انتظار می‌رفت در برابر جنایت‌های جنگی علیه ملت ما صدای خود را بلند کنند، ابراز تاسف می‌کنیم. از مواضع شرافتمندانه علما تمجید می‌کنیم و از همه علمای مسلمان می‌خواهیم فریب فراخوان‌های تحریک‌آمیز برای کشتن و بدنام کردن ملت یمن را نخورند. هیاهوی رسانه‌ای ساختگی نمی‌تواند جنایت‌های تجاوز، کشتار و نسل‌کشی علیه ملت مومن ما را که به اخلاق نیکو پایبند است، پنهان کند و این ملت را از معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» بازنخواهد داشت. از مواضع ارتش یمن و رفتار شایسته آن با اسیران و کسانی که فریب خورده و بازگشته‌اند و پایبندی آن به تعالیم شریعت اسلامی تقدیر می‌کنیم.

این بیانیه همچنین می افزاید: هتک حرمت کعبه مشرفه از سوی نظام سعودی را از جمله با اهدای پرده کعبه به مجرم صهیونیست، اپستین، قرار دادن آن زیر پای افراد و ساختن ماکت کعبه برای رقص زنان فاحشه در اطراف آن و برگزاری جشن‌های لهو و فجور در سرزمین حرمین شریفین را محکوم می‌کنیم. خطر واقعی برای مکه مکرمه و کعبه مشرفه، در پایگاه‌های نظامی آمریکا و غرب در سرزمین حرمین شریفین و شبه جزیره عربستان و باز گذاشتن حریم هوایی برای هواپیما‌های صهیونیستی نهفته است. جنایت شنیع عناصر مزدور تکفیری در استان تعز در مثله کردن پیکر اسیران شهید را محکوم می‌کنیم، اقدامی که با تعالیم دین اسلام در تضاد است. پیروزی‌های بزرگ ملت یمن در ساحل غربی و دیگر مناطق را که خداوند به ملت ما عطا کرده است، تبریک می‌گوییم. پیروزی‌هایی که نصرتی برای فلسطین و همه امت به شمار می‌رود. خواستار حمایت از صنایع نظامی و پیوستن به دوره‌های بسیج عمومی هستیم و از دستاورد‌های بزرگ یگان موشکی، نیروی هوایی پهپادی، پدافند هوایی و نیرو‌های دریایی قدردانی می‌کنیم.