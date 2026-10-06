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زمان دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقه دو تیم سپاهان اصفهان – فجرشهید سپاسی روز پنجشنبه ۱۶ مهر به جای ساعت ۱۸:۱۵ از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
این تغییر ساعت به منظور پوشش مناسبتر و پخش زنده تلویزیونی مسابقه از شبکه ورزش است.
حسین زمانی به همراه امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داوران این دیدار هستند، و حسین امیدی و احسان اکبری داوران VAR خواهند بود.
همچنین حسن کامرانیفر نیز ناظر داوری این دیدار است.