مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی مهاباد گفت: تعمیر قطعات دستگاه‌ ام. آر. آی بیمارستان مهاباد به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده، اما در تلاش هستیم با تأمین قطعه و تعمیر دستگاه‌ ام. آر. آی، خدمات‌دهی این مرکز به روال قبل برگردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، فعالیت مرکز‌ ام. آر. آی بیمارستان امام خمینی مهاباد چند وقتی است که متوقف و با نارضایتی بیماران همراه شده است.

مردم می‌گویند: خدمات‌ ام. آر. آی از نیاز‌های ضروری حوزه درمان است و وقفه در ارائه آن، آنها را متحمل هزینه‌های زیاد درمان و سختی‌های سفر می‌کند.

مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی مهاباد در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای مهاباد گفت:دلیل تعطیلی این مرکز خرابی چند قطعه از دستگاه‌ام. آر. آی است.

توفیق جانه افزود: خرید و تأمین این قطعات به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه کشورمان با محدودیت مواجه شده ولی با وجود این در تلاش هستیک تا خدمات این مرکز را به زودی به روال قبل برگردانیم.

مرکز‌ام. آر. آی بیمارستان مهاباد، بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی افتتاح شد.