سی‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری اسبدوانی ویژه اسب عرب با حضور چابکسوارانی از ۱۰ استان کشور در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد آغاز شد؛ رقابت‌هایی که در هشت هفته برگزار و برای آن بیش از ۱۶ میلیارد تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، رئیس هیئت سوارکاری استان یزد گفت: سی‌وپنجمین دوره مسابقات سراسری اسبدوانی ویژه اسب عرب با حضور چابکسوارانی از ۱۰ استان کشور به مدت هشت هفته در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد برگزار می‌شود.ابوطالبی افزود: در رقابت‌های امروز، بیش از ۵۰ رأس اسب در شش دور و در مسافت یک‌هزار و ۴۰۰ متر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به جوایز این دوره از مسابقات گفت: در رقابت‌های امروز به نفرات اول تا ششم مجموعاً یک میلیارد تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت سوارکاری استان یزد همچنین اظهار کرد: مجموع جوایز نقدی در هشت هفته برگزاری این مسابقات، بیش از ۱۶ میلیارد تومان خواهد بود.