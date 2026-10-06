رییس هیات کاراته استان اردبیل گفت: نخستین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور (سبک‌های آزاد) با شرکت بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کاراته‌کار روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷مهرماه) در ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسن پورعلی روز سه‌شنبه افزود: نخستین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور (سبک‌های آزاد) در قالب «اردبیل اوپن» در رده‌های سنی مختلف در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه روز پنجشنبه (۱۶مهرماه) مسابقات آقایان و روز جمعه (۱۷ مهرماه) رقابت‌های بانوان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره نخستین مسابقات کاراته قهرمانی کشور (سبک‌های آزاد) در تمام رده‌های سنی از جمله رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد.

رییس هیات کاراته استان اردبیل به حضور بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کاراته‌کار از سراسر کشور در این مسابقات اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۰۵ کاراته‌کار اعلام آمادگی و ثبت‌نام کرده‌اند.

پورعلی اضافه کرد: حدود ۵۰۰ کاراته‌کار از استان اردبیل هم در تمام رده‌های سنی در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد که از این تعداد ۳۰۰ ورزشکار در رده سنی خردسالان و مابقی در دیگر رده‌های سنی است.

وی با اشاره به قضاوت ۱۸۰ داور در این مسابقات ادامه داد: ۹۰ داور آقا و ۹۰ داور خانم از سراسر کشور نخستین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور (سبک‌های آزاد) را قضاوت خواهند کرد و تلاش شده حداقل ۳۰ درصد این داور‌ها از استان اردبیل انتخاب شوند.

رییس هیات کاراته استان اردبیل گفت: هزار و ۳۰۰ مدال رنگارنگ به نفرات برتر اهدا خواهد شد که از این تعداد بیش از هزار مدال در رده سنی خردسالان و ۲۸۰ مدال در دیگر رده‌های سنی در نظر گرفته شده است.

پورعلی با بیان اینکه در تمام مدال‌های اهدایی نام اردبیل حک شده است، افزود: حکم قهرمانی نفرات برتر دستی نیست بلکه با الصاق عکس نفرات برتر در سامانه فدراسیون بارگذاری خواهد شد.

وی با اشاره به جوایز نقدی نفرات برتر اظهار کرد: با همکاری و حمایت شرکت آسیا ماسه‌ساز علاوه بر لوح قهرمانی و مدال ۱۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به نفرات برتر این مسابقات اهدا خواهد شد.