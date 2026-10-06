مجموعه شعر «از باغ‌های زخمی زیتون» شامل اشعاری در همبستگی با کودکان غزه، به همت نشر جمکران با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه شعر «از باغ‌های زخمی زیتون» در ۴۴ صفحه مصور و برای گروه سنی بالای ۱۰ سال، به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل ۱۸ شعر از ۱۳ شاعر شرکت کننده در نخستین دوره آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان قاصدک است. همه اشعار این مجموعه به موضوع مقاومت و همبستگی با کودکان غزه اشاره دارد.

«از باغ‌های زخمی زیتون» نخستین کتاب مشترک چاپ‌شده از هنرآموختگان دوره قاصدک است. زهرا عراقی، عفت زینلی، شقایق پایرنج، آزاده سالمی، نجمه‌سادات سیدی، سمیه بابایی، فائزه امجدیان، مریم رستمی، صبا فیروزی، زهرا امیربیک، خاطره شیوندی، زهرا چشم‌به‌راه و فریبا زمانی در این مجموعه اثر دارند. دبیری این مجموعه بر عهده سیداحمد میرزاده بود و زهرا خمسه تصویرگری آن را انجام داده است.

گفتنی است، دوره آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان قاصدک از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرد و تا کنون چهار دوره متمرکز در استان‌های قم، مازندران، یزد و تهران برگزار کرده است. جلسات هفتگی و ماهانه این دوره به همت خانه کتاب و ادبیات ایران و دفتر ادبیات و زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان در حال برگزاری است.