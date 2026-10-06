علی‌آباد چهل‌گزی شهرستان مهریز، روستایی با حدود ۶۰۰ نفر جمعیت است که کار و تلاش در آن با امید به آینده گره خورده؛ روستایی که کشاورزی و دامداری، پسته‌کاری، صنایع دستی و فعالیت‌های نوآورانه، چهره‌ای پویا از زندگی روستایی را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، روستای علی‌آباد چهل‌گزی در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری مرکز استان یزد و از توابع شهرستان مهریز، در مسیر مواصلاتی مهریز به سمت خاتم و مروست قرار گرفته و علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری نیز برخوردار است.

حدود ۶۰۰ نفر در این روستا زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنان به کشاورزی و دامداری مشغول‌اند. پسته، محصول عمده کشاورزی علی‌آباد چهل‌گزی است و این روز‌ها همزمان با فصل برداشت، باغداران روستا مشغول جمع‌آوری محصول خود هستند؛ محصولی که حاصل ماه‌ها تلاش و مراقبت کشاورزان است.

اما آنچه بیش از هر چیز در این روستا به چشم می‌آید، روحیه کار، تلاش و سخت‌کوشی اهالی است؛ روحیه‌ای که حتی موجب شده شماری از جوانانی که برای کار و زندگی به شهر‌ها مهاجرت کرده بودند، بار دیگر به زادگاه خود بازگردند و برای آبادانی روستای خود دست به کار شوند.

راه‌اندازی فعالیت‌های جدید و خلاقانه در حوزه گردشگری، یکی از جلوه‌های این بازگشت و امید به آینده است. آقای منصوری از جمله اهالی روستاست که با راه‌اندازی مجموعه‌ای گردشگری، در زمینه تکثیر و پرورش انواع گوزن و آهو‌های ایرانی فعالیت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد اشتغال در این منطقه باشد.

بانوان روستا نیز سهمی پررنگ در چرخه تولید دارند. برخی از زنان علی‌آباد چهل‌گزی با راه‌اندازی کارگاه‌های خانگی تولید کیک و شیرینی، علاوه بر ایجاد درآمد برای خانواده، محصولات خود را به دیگر نقاط استان یزد نیز عرضه می‌کنند و بخشی از ذائقه هم‌استانی‌ها را با دسترنج خود شیرین کرده‌اند.

قالی‌بافی نیز اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رونق کمتری دارد، اما هنوز هم صدای نقشه‌خوانی و دار قالی در برخی کوچه‌های روستا شنیده می‌شود؛ صدایی که یادآور هنر و مهارتی است که نسل به نسل در میان اهالی منتقل شده است.

در کنار همه این فعالیت‌ها، اهالی علی‌آباد چهل‌گزی توجه به آینده و تأمین امنیت اجتماعی خود را نیز فراموش نکرده‌اند. استقبال روستاییان از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موجب شده است هم‌اکنون ۱۷۰ نفر از اهالی این روستا زیر پوشش این صندوق قرار داشته باشند و ۱۵ نفر نیز از مستمری آن بهره‌مند شوند.

علی‌آباد چهل‌گزی، نمونه‌ای از روستا‌هایی است که در آن تولید، اشتغال، امید و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر در کنار یکدیگر جریان دارد؛ روستاییانی که با دستان خود چرخ تولید را می‌چرخانند و در مسیر آبادانی و توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

معرفی این روستا بهانه‌ای است برای گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر؛ روزی برای قدردانی از مردمانی که دل در گرو تولید، آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی دارند.

۱۵ مهرماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است.