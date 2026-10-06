معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه واگذاری بخشی از مسئولیت تنظیم بازار مرغ به تشکل‌های تخصصی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه نهاده‌ها، قیمت مرغ در آبان افزایش خواهد یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روح الله زحمتکش در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به نوسان‌های تکرارشونده در بازار مرغ گفت: صنعت طیور زنجیره‌ای متشکل از حلقه‌های مختلف است و تنظیم تولید در این زنجیره به دلیل فاصله زمانی میان جوجه‌ریزی و عرضه مرغ، دست‌کم ۷۰ روز زمان می‌برد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کاهش تقاضا پس از تغییر سیاست ارزی در سال ۱۴۰۴، الگوی مصرف مرغ را تغییر داده و همین مسئله موجب شده برنامه‌ریزی تولید بر اساس الگو‌های گذشته با خطا همراه شود.

زحمتکش با بیان اینکه تولیدکنندگان گاهی با افزایش سن و وزن مرغ، موجب افزایش عرضه می‌شوند، گفت: برای جلوگیری از مازاد تولید، تعداد جوجه‌ریزی کاهش یافته و محدودیت‌هایی برای وزن و سن مرغ در نظر گرفته شده است؛ چرا که افزایش فقط نیم کیلوگرم وزن مرغ می‌تواند حدود ۶۰ هزار تن به تولید اضافه کند.

او درباره نقش دولت در تنظیم بازار نیز اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی تنظیم بازار، امکان نگهداری و ذخیره‌سازی ۷۰ هزار تن مرغ را دارد و با دریافت مجوز، ۳۰ هزار تن نیز به ظرفیت ذخایر افزوده شده است. بر این اساس، خرید حمایتی مرغ از تولیدکنندگان با قیمت هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان در حال انجام است و قرار است تا پایان مهرماه ۳۰ هزار تن مرغ خریداری شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: هدف دولت، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است و برای تحقق این هدف، بخشی از مسئولیت تنظیم‌گری باید به تشکل‌های تخصصی واگذار شود.

او افزود: تشکل‌ها باید بتوانند متناسب با نیاز بازار درباره میزان تولید، ذخیره‌سازی و صادرات تصمیم‌گیری کنند و در مقابل، مسئولیت تأمین پایدار مرغ و حفظ تعادل بازار را نیز بر عهده بگیرند.

زحمتکش همچنین گفت: وزارت جهاد کشاورزی از صادرات مرغ و تخم‌مرغ حمایت می‌کند و برنامه‌ای برای توقف صادرات این محصولات ندارد؛ چرا که تداوم صادرات می‌تواند به مدیریت مازاد تولید کمک کند.

در ادامه این برنامه، رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، کاهش تقاضا را یکی از عوامل اصلی وضع کنونی بازار دانست و گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، مصرف عمومی حدود ۴ درصد، مصرف دولتی ۷ دهم درصد و تعداد مصرف‌کنندگان حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.

او «اثر شلاقی» در زنجیره تأمین را از عوامل تشدیدکننده نوسان بازار عنوان کرد و افزود: در زنجیره‌ای با چندین حلقه، هر حلقه برای اطمینان از تأمین نیاز خود مقداری مازاد در نظر می‌گیرد و مجموع این مازاد‌ها در نهایت می‌تواند به سرریز تولید منجر شود.

مبصری راهکار اصلی کاهش این نوسان را کاهش تعداد تصمیم‌گیران و شکل‌گیری اتحاد‌های راهبردی در صنعت طیور دانست و گفت: تشکل‌ها باید با دریافت اختیارات لازم، مسئولیت بیشتری در تنظیم تولید، ذخیره‌سازی و صادرات بر عهده بگیرند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران با اشاره به شرایط تولیدکنندگان گفت: مرغداران در حال حاضر به ازای هر کیلوگرم تولید حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان زیان می‌کنند و زیان تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نیز به ازای هر قطعه به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و در برخی موارد تا ۶۰ هزار تومان می‌رسد.

او افزود: برای اینکه تشکل‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در تنظیم بازار ایفا کنند، علاوه بر اختیار تنظیم تقاضای داخلی، باید امکان مدیریت ذخایر راهبردی و صادرات نیز برای آنها فراهم شود و سرمایه در گردش لازم برای ذخیره‌سازی در اختیارشان قرار گیرد.

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور نیز با انتقاد از برنامه‌ریزی دستوری برای جوجه‌ریزی، گفت: تعیین اعداد تولید بدون توجه به شرایط واقعی بازار، یکی از عوامل ایجاد نوسان در صنعت طیور است.

او تأکید کرد: بخش تخصصی جوجه یک‌روزه آمادگی دارد بر اساس برآورد کارشناسی، میزان جوجه مورد نیاز کشور را تولید کند و در صورت واگذاری مسئولیت‌ها به تشکل‌ها، برای تأمین مرغ مورد نیاز بازار تضمین ارائه دهد.

صدیق‌پور با اشاره به تأمین جوجه مادر و اجداد مورد نیاز کشور گفت: مشکلات گذشته در این بخش تا حد زیادی برطرف شده و با رفع برخی موانع دسترسی به نهاده‌ها، امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای تولید، از جمله جوجه‌ریزی شب عید، وجود دارد.

زحمتکش در پایان درباره قیمت مرغ در آبان‌ گفت: با توجه به افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا و سایر نهاده‌های تولید، افزایش قیمت مرغ در آبان‌ قطعی است و این افزایش ناشی از کمبود جوجه‌ریزی نیست، بلکه به افزایش هزینه‌های تولید مربوط می‌شود.