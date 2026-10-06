کارشناس هواشناسی لرستان برای امروز و فردا در برخی مناطق استان، رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی‌مقدم گفت: در چند روز گذشته شاهد وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای در استان بودیم که این شرایط برای امروز ۱۴ مهر و فردا در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی، این پدیده جوی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و معابر، خطر سقوط اشیا و خسارت به سازه‌های سبک شهری همراه خواهد بود.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان در دو روز پایانی هفته نیز، افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود.

محمدی‌مقدم گفت: از نظر نوسانات دمایی نیز دما‌ها برای امروز و فردا روندی افزایشی خواهند داشت.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته الشتر با ۷ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر استان و دمای مرکز استان نیز بین ۱۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد در نوسان بود.