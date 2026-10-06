دادستان بافت:سد ومنابع آبی برای تأمین آب آشامیدنی است و آب صنایع باید از پساب و منابع نامتعارف تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان بافت، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار آب آشامیدنی مردم گفت: تأمین آب مورد نیاز صنایع باید از آب سد فاصله گرفته و به سمت استفاده از منابع آب نامتعارف، پساب فاضلاب شهری و آب بازچرخانی‌شده هدایت شود.

محمدصالح شیخ‌زاهدی با اشاره به محدودیت منابع آبی افزود: آب سد باید در درجه نخست برای رفع نیاز‌های ضروری مردم و حفظ ذخایر آبی استفاده شود و صنایع نیز باید به سمت استفاده از منابع آب نامتعارف و پساب فاضلاب شهری حرکت کنند.

دادستان بافت گفت: استفاده از آب باکیفیت سد برای مصارف صنعتی با توجه به محدودیت منابع آبی نیازمند بازنگری است و با توسعه زیرساخت‌های تصفیه و بازچرخانی می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز صنایع را از محل پساب و سایر منابع نامتعارف تأمین کرد.

بگفته وی :پساب فاضلاب شهری در صورت تصفیه مطابق استاندارد‌های لازم، می‌تواند منبعی پایدار برای مصارف صنعتی استفاده شود و جایگزینی آن با آب سد، ضمن کاهش فشار بر منابع آب، زمینه استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

شیخ‌زاهدی حفاظت از منابع آب را از مصادیق مهم حقوق عامه دانست و همکاری دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری، تصفیه و انتقال پساب به واحد‌های صنعتی را خواستار شد.