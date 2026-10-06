آسمان نیمه غربی استان اصفهان میهمان باران و رعد و برق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه آسمان استان تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر افزایش ابر خواهد داشت، گفت: وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تند باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: وزش تندباد در مناطق مستعد استان با گرد و خاک محلی همراه است، همچنین در مناطق غربی اصفهان به علت تقویت رطوبت، رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد رعد و برق در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما در ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان مرکز استان بین ۳۲ و ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی ادامه داد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۵ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان هستند.