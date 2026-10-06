\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u06f4\u06f3\u06f8 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u062f\u062a \u0647\u0627\u0633\u062a \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f \u062d\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631 \u067e\u06cc\u0686 \u0648\u062e\u0645 \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n