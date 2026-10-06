انتخاب رشته کنکور، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل پس از اعلام نتایج آزمون سراسری است؛ مرحله‌ای که داوطلبان باید با توجه به رتبه، علاقه، استعداد و توانمندی‌های خود، مسیر تحصیلی و شغلی آینده‌شان را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد گفت: همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور در حال بررسی گزینه‌های پیش‌رو برای انتخاب رشته‌ای متناسب با توانمندی‌ها و علایق خود هستند.

نظری افزود: در این میان، انتخاب آگاهانه رشته و دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در موفقیت تحصیلی و شغلی آینده داوطلبان داشته باشد؛ به همین دلیل، آموزش و پرورش با راه‌اندازی مراکز مشاوره در شهرستان‌های مختلف، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از خدمات تخصصی مشاوران را فراهم کرده است.

وی افزود:مرکز مشاوره امام حسین (ع) یزد نیز از جمله مراکزی است که در این ایام با ارائه خدمات مشاوره‌ای، به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در انتخاب رشته مناسب کمک می‌کند.

نظری، با اشاره به اهمیت انتخاب رشته، درباره ضرورت استفاده داوطلبان از مشاوره تخصصی و توجه به عواملی همچون رتبه، علاقه، استعداد، توانمندی و آینده شغلی رشته‌ها تاکید کرد.