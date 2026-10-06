نشست شعر و روایت‌خوانی «عصر شعر و روایت غزه» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان در مجموعه فرهنگی کارستان بهارستان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «عصر شعر و روایت غزه» به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.

علیرضا قزوه شاعر کشورمان در «عصر شعر و روایت غزه» گفت: روایت مقاومت مردم غزه؛ روایتی از ایستادگی، امید و مبارزه ملتی استوار است.

«عصر شعر و روایت غزه» در آستانه سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، با هدف پاسداشت روایت‌های ایستادگی و بازتاب صدای مقاومت مردم غزه و فلسطین در قالب ادبیات برگزار شد.

شاعران و نویسندگان در این محفل ادبی، به بازخوانی اشعار و روایت‌های خود درباره مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین پرداختند و از دریچه زبان شعر و ادبیات، گوشه ای از این روایت مقاومت را با مخاطبان در میان گذاشتند.