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به مناسبت هفته سالمندان، جشن تقدیر و تجلیل از جمعی سالمندان بازنشسته کشوری به همت بنیاد فرزانگان و خانه امید بازنشستگان کشوری در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در این مراسم گفت: جمعیت کشور به سمت سالمند شدن پیش میرود و برنامه بهزیستی دیگر فقط به نگهداری از سالمندان خلاصه نمیشود.
سمیه کریمی افزود: دستور کار فعلی سازمان بهزیستی به توانمند کردن سالمندان در سراسر استان معطوف شده تا این بخش از جمعیت به صورت پویا در جامعه حضور داشته باشند.