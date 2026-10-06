تجلیل از جمعی سالمندان بازنشسته کشوری در اصفهان

به مناسبت هفته سالمندان، جشن تقدیر و تجلیل از جمعی سالمندان بازنشسته کشوری به همت بنیاد فرزانگان و خانه امید بازنشستگان کشوری در اصفهان برگزار شد.