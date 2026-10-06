به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران امشب سه‌شنبه ۱۴ مهر ساعت ۲۰ در سالن سوره شهر اصفهان با برگزاری مراسم اختتامیه به ایستگاه پایانی می‌رسد.

در این دوره از المپیاد که با مدیریت اجرایی سعید نجاتی همراه بود، ۳۵ نوجوان فیلمساز در قالب ۵ گروه ۷ نفره به رقابت پرداختند و امشب، با نمایش فیلم‌های تولید شده، اعضای گروه‌های منتخب به همت داوران نشان‌های خود را دریافت خواهند کرد.

در این مراسم اعضا گروه برگزیده نشان طلا دریافت خواهند کرد، گروه دوم صاحب نشان نقره می‌شوند و به سه گروه دیگر نشان برنز تعلق می‌گیرد.

ضمن اینکه فیلم‌های ارسالی به همت نوجوانان برای انتخاب در المپیاد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و به سه فیلمساز منتخب نشان‌های طلا، نقره و برنز اهدا خواهد شد.

قرار است، در مراسم اختتامیه نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، از نادره ترکمانی، چهره باسابقه و پیشکسوت سینمای کودک تجلیل شود.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران به دبیری اویس طوفانی همزمان با سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران در حال برگزاری است.