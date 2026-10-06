به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلی پور اظهار کرد: این افزایش تولید، حاصل برنامه ریزی منسجم، تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی کارکنان و مجموعه‌ای از اقدامات فنی و بهره برداری منجمله افزایش ضریب آمادگی واحد‌های نیروگاه، اجرای به موقع تعمیرات موردی و دوره‌ای، انجام سرویس‌ها و بازرسی‌های پیشگیرانه، رفع به موقع اشکالات فنی، کاهش زمان خروج واحد‌ها از مدار و بهره برداری بهینه و حداکثری از منابع آب و ظرفیت واحد‌های تولیدی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت ۲ هزار مگاواتی نیروگاه سد مسجدسلیمان ادامه داد: در سال جاری در این نیروگاه دو میلیون و ۵۰۸ هزار و ۶۰۴ مگاوات ساعت انرژی تولید شده است که نشان از افزایش ۵۳ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته می‌باشد.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان همچنین نقش نیروگاه مسجدسلیمان را در تأمین انرژی مورد نیاز شبکه سراسری، کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه، جهت پایداری شبکه برق کشور بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: کارکنان که با حضور مستمر و انجام وظایف تخصصی خود، در راستای حفظ آمادگی واحد‌ها و تأمین پایدار برق در شرایط جنگی کشور نقش اساسی داشته‌اند تقدیر و تشکر نمود.