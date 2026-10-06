به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بندرعباس گفت: پذیرش دانشجو در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بندرعباس در مقطع کارشناسی پیوسته و صرفا براساس سوابق تحصیلی است.

حجت الاسلام و المسلمین احمد رحمانی با بیان اینکه این دانشگاه برای دانشجویان دارای خوابگاه است، افزود: دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) به صورت رایگان از میان خواهران و برادران واجد شرایط در رشته‌های فقه و حقوق امامیه و فقه وحقوق شافعی دانشجو می‌پذیرد.

وی گفت: علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن کد رشته محل ۱۸۷۰۹ فقه و حقوق امامیه (شیعه) ۱۸۷۱۰ فقه و حقوق شافعی (اهل سنت) نام نویسی کنند.

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حجت الاسلام رحمانی افزود: متقاضیان محترم هنگام نام نویسی معدل کتبی و کل خود را به صورت صحیح و دقیق و درست وارد نمایند.

وی گفت: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۶۳۲۲۲۶۹۰۰_۰۹۱۳۹۴۹۰۵۶۶

تماس یا از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.mazaheb.ac.ir مراجعه فرمایند.