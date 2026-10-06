نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد با محوریت بررسی مفاهیم کلیدی بیانیه گام دوم انقلاب و راهکار‌های اجرایی شدن آن در استان یزد برگزار شد؛ در این نشست همچنین روند اجرای طرح‌های محله‌محور و ارزیابی عملکرد محلات هدف مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نماینده ولی‌فقیه در استان یزد بر ضرورت تبیین مبانی و مفاهیم بیانیه گام دوم انقلاب و تبدیل آن به مبنای عمل در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به اهمیت حفظ اصول و مبانی انقلاب اسلامی گفت: امام مجاهد شهیدانقلاب فرمودند: «ما از اینکه حرف‌های دنیا را بشنویم حرفی نداریم، اما از اصولمان تجاوز نمی‌کنیم.»

وی با اشاره به موضوع ارتباطات خارجی افزود: همه باید مفاهیم و مبانی مورد تأکید در بیانیه گام دوم انقلاب را به‌درستی شناسایی کرده و در عمل به کار گیرند و این مبانی را برای جامعه تبیین کنند تا به‌عنوان اصول حرکت نظام مورد توجه قرار گیرد.

استاندار نیز در این نشست بر ضرورت اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: این بیانیه نباید مغفول بماند، بلکه باید در سطوح ملی و استانی اجرایی شود و تحقق این مهم، رسالت همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاست.

بابایی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های محله‌محور، از فرمانداران خواست با جدیت پای کار باشند و روند اجرای این طرح‌ها را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: عملکرد محلاتی که طرح محله‌محوری در آنها شکل گرفته است، باید در نشست آینده شورای فرهنگ عمومی استان ارائه و بررسی شود.

در این نشست، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی برای ادامه اجرای طرح‌های محله‌محور نیز در دستور کار اعضای شورای فرهنگ عمومی استان یزد قرار گرفت.