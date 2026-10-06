با تأکید بر تعامل پلیس و اصناف، ۱۲۰ واحد مسکن سازمانی فراجا و چند طرح انتظامی و مرزی در استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته نیروی انتظامی تعامل پلیس و اصناف برای ارتقای امنیت بازار و پیشگیری از جرایم در کردستان تقویت شد.

در دیدار نمایندگان اصناف و بازاریان با فرمانده انتظامی استان بر همکاری دو سویه پلیس و جامعه صنفی و پیگیری مطالبات قانونی اصناف تأکید شد.

افزایش گشت‌های انتظامی در نقاط حساس بازار، به‌ویژه محدوده طلافروشان از مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین در ادامه برنامه‌های هفته انتظامی در کردستان، ۱۲۰ واحد مسکن سازمانی فراجا در سنندج و مریوان به بهره‌برداری رسید.