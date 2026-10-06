افتتاح پروژه ۱۲۰ واحدی منازل سازمانی فراجا در کردستان افتتاح پروژه ۱۲۰ واحدی منازل سازمانی فراجا در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی استان کردستان در جلسه ارتباط تصویری ویدئوکنفرانسی افتتاح همزمان پروژه‌های عمرانی فراجا در سراسر کشور، اظهار داشت: در راستای اجرای ابلاغیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۱۶۴ واحد منزل سازمانی در استان کردستان تأمین، در حال احداث و پیگیری است.

سردار الهی افزود: امروز ۱۲۰ واحد از این منازل سازمانی شامل ۷۲ واحد در مرکز استان و ۴۸ واحد در شهرستان مرزی مریوان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین از افتتاح چند پروژه عمرانی دیگر در حوزه انتظامی و مرزبانی استان خبر داد و عنوان کرد: کلانتری ۱۱ کامیاران با ۹۵۰ مترمربع زیربنا، ۲۸۰ متر دیوارکشی و ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه‌سازی، با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار الهی ادامه داد: پروژه یگان امداد شهرستان مریوان نیز با ۶۵۵ مترمربع زیربنا، هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه‌سازی، ۲۰۰ متر دیوارکشی، ۶۰ متر پارکینگ و ۲۸۸ متر سوله و با اعتبار حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین از افتتاح پاسگاه مرزی هنگ ژال در حوزه مرزبانی استان خبر داد و گفت: این پاسگاه در زمینی با زیربنای ۲۳۵ مترمربع و در قالب تیپ سه پاسگاه‌های مرزی احداث شده و در حالی که مدت قرارداد اجرای آن دو سال تعیین شده بود، با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده طی یک سال به اتمام رسید.