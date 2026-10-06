بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت
زنجیره انسانی «جان فدا» باعنوان «دانشگاه ایران» با حضور گسترده دانشگاهیان و مردم، از درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و تا میدان شهید کاوه امتداد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سخنگوی برنامه «جان فدا» دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: این زنجیره انسانی با هدف نمایش حضور و آمادگی دانشگاهیان و مردم برای دفاع از کشور، انسجام بخشی و تأکید بر نقش دانشگاه به عنوان سنگر علمی کشور شکل گرفته است.
محمد سربازوطن افزود: طبق آخرین آمار بیش از ۲۶ هزار نفر برای حضور در این برنامه ثبت نام کرده بودند و علاوه بر دانشجویان و دانشگاهیان، خانواده شهدای دانشجو و جمع قابل توجهی از مردم نیز با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده در صدا و سیما و سطح شهر به این برنامه پیوستند.
سخنگوی برنامه «جان فدا» دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: جمعیت حاضر در این برنامه ده ها هزار نفر تخمین زده می شود و این حضور گسترده، بیانگر همراهی دانشگاهیان و مردم با کشور و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای انقلاب اسلامی و رهبری است.
سربازوطن با بیان اینکه دانشگاه به عنوان سنگر علمی کشور وظیفه مهمی در عرصه های علمی و اجتماعی دارد، گفت: برگزاری زنجیره انسانی «جانفدا» فرصتی برای نشان دادن آمادگی و همراهی جامعه دانشگاهی و مردم در صیانت از کشور و ارزش های انقلاب اسلامی است.
بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت بزرگترین زنجیره «جان فدا» در مشهد شکل گرفت