زنجیره انسانی «جان‌ فدا» باعنوان «دانشگاه ایران» با حضور گسترده دانشگاهیان و مردم، از درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و تا میدان شهید کاوه امتداد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی برنامه «جان‌ فدا» دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: این زنجیره انسانی با هدف نمایش حضور و آمادگی دانشگاهیان و مردم برای دفاع از کشور، انسجام بخشی و تأکید بر نقش دانشگاه به‌ عنوان سنگر علمی کشور شکل گرفته است.

محمد سربازوطن افزود: طبق آخرین آمار بیش از ۲۶ هزار نفر برای حضور در این برنامه ثبت‌ نام کرده بودند و علاوه بر دانشجویان و دانشگاهیان، خانواده شهدای دانشجو و جمع قابل توجهی از مردم نیز با توجه به اطلاع‌ رسانی‌ های انجام‌ شده در صدا و سیما و سطح شهر به این برنامه پیوستند.

سخنگوی برنامه «جان‌ فدا» دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: جمعیت حاضر در این برنامه ده‌ ها هزار نفر تخمین زده می‌ شود و این حضور گسترده، بیانگر همراهی دانشگاهیان و مردم با کشور و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای انقلاب اسلامی و رهبری است.

سربازوطن با بیان اینکه دانشگاه به‌ عنوان سنگر علمی کشور وظیفه مهمی در عرصه‌ های علمی و اجتماعی دارد، گفت: برگزاری زنجیره انسانی «جان‌فدا» فرصتی برای نشان دادن آمادگی و همراهی جامعه دانشگاهی و مردم در صیانت از کشور و ارزش‌ های انقلاب اسلامی است.