به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب بنی‌سعید اظهار کرد: به دنبال ثبت گزارش‌های مکرر درباره گرفتگی خط ۲۰۰ میلیمتری فاضلاب ورودی شهر چمران در سامانه ۱۲۲ موضوع در دستور کار نیروهای بهره‌برداری قرار گرفت و بررسی‌های میدانی نشان داد عمر بالا و فرسودگی خط از عوامل اصلی بروز این مشکل است.

وی افزود: پس از آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، عملیات حفاری، جمع‌آوری بخش فرسوده و لوله‌گذاری جدید در مسیر انجام شد و پس از تکمیل عملیات خط مذکور مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آبفا شهر چمران با اشاره به اهمیت اصلاح و نوسازی خطوط فرسوده فاضلاب تصریح کرد: بازسازی این خط با هدف کاهش گرفتگی‌های مکرر بهبود انتقال فاضلاب و افزایش پایداری شبکه انجام شده است.

بنی‌سعید بیان داشت: این عملیات از محل اعتبارات اداره آبفا شهر چمران اجرا شد و رسیدگی به گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۲ و رفع مشکلات شبکه فاضلاب از اولویت‌های مجموعه آبفا برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.