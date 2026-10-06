برنامه‌های «آوای کودک» از رادیو آوا و «تهران ۲۰» از شبکه تهران سیما، در هفته جاری به موضوعات مرتبط با حقوق کودکان و چالش‌های اقتصادی حوزه دامپزشکی و صنایع لبنی می‌پردازند.

پخش برنامه‌های «آوای کودک» و «تهران ۲۰» از رادیو آوا و شبکه تهران

پخش برنامه‌های «آوای کودک» و «تهران ۲۰» از رادیو آوا و شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای کودک» هم‌زمان با هفته ملی کودک از پانزدهم تا بیست‌ویکم مهرماه از رادیو آوا پخش می‌شود.

این برنامه با رویکردی فرهنگی و ادبی، به مفاهیمی همچون دنیای کودکان، اهمیت قصه‌گویی، نقش خانواده در تأمین امنیت و آرامش آنان، ترویج فرهنگ مهربانی و عدالت، و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی استعداد‌های نسل آینده می‌پردازد.

برنامه «تهران ۲۰» نیز امشب سه‌شنبه ۱۴ مهر با حضور مسئولان مربوطه، به بررسی چالش‌های حوزه دامپزشکی و صنایع لبنی اختصاص دارد.

وحید صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در این برنامه به تبیین نقش سازمان دامپزشکی در اقتصاد ملی، پایداری تولید و سلامت جامعه می‌پردازد.

همچنین علی‌احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی کشور، شرایط تأمین مواد اولیه و چالش‌های پیش‌روی صنایع لبنی را تشریح خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی، تولید گروه تهران و شهروندی شبکه تهران سیما است که شنبه تا پنج‌شنبه حوالی ساعت ۲۰ پخش می‌شود.