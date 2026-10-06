وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۵۰۰ درصدی اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر نوری، صدور مجوز سه اپراتور هوش مصنوعی و پرتاب سه ماهواره از منظومه «شهید سلیمانی» تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست سه‌ساعته این وزارتخانه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، عملکرد حوزه ارتباطات در دوران جنگ، خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و الزامات بودجه سال آینده را تشریح کرد.

وی گفت: پنج محور دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های هوش مصنوعی و توسعه خدمات کاربردی حوزه فضا در اطلس راهبردی وزارت ارتباطات تعریف شده است.

رشد ۵۰۰ درصدی فیبر نوری و توسعه هوش مصنوعی

هاشمی با اشاره به اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد ترافیک کشور روی شبکه سیار قرار دارد، گفت: پروژه ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری در حال اجراست و اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر در دولت چهاردهم حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

وزیر ارتباطات همچنین از نهایی شدن فرآیند صدور مجوز سه اپراتور هوش مصنوعی خبر داد و گفت: موافقت اصولی این اپراتور‌ها ظرف یک ماه آینده صادر می‌شود.

وی درباره حوزه فضایی نیز گفت: تا پایان سال سه ماهواره از مجموع ۲۴ ماهواره منظومه «شهید سلیمانی» به مدار پرتاب خواهد شد.

خسارت بیش از ۶۰ همتی به زیرساخت‌های ارتباطی

هاشمی با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در جنگ گفت: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و بیش از ۱۰۰ مرکز مخابراتی مورد اصابت قرار گرفته و مجموع خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی بیش از ۶۰ همت برآورد شده است.

وی افزود: پژوهشگاه و پژوهشکده‌های فضایی نیز آسیب دیده‌اند و برای تعمیر و تأمین زیرساخت‌های آزمایشگاهی به منابع مالی نیاز داریم.

وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع دولت، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در قالب مدل عمومی ـ خصوصی (PPP) را راهکار اصلی پیشبرد پروژه‌ها دانست و گفت: پیشنهاد‌های بودجه‌ای وزارتخانه متناسب با اولویت‌های راهبردی و پروژه‌های پیشران بازنگری خواهد شد.

گزارش معاونان از عملکرد وزارت ارتباطات در جنگ

در ادامه این نشست، معاونان وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران نیز گزارش‌هایی از عملکرد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ارائه کردند.

در این گزارش‌ها، اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات ارتباطی و همچنین آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی و فضایی تشریح شد.

دغدغه نمایندگان؛ کیفیت شبکه، عدالت ارتباطی و تأمین منابع

نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه نیز رفع مشکلات کیفیت شبکه، سرعت پایین اینترنت، قطعی ارتباطات تلفن همراه در جاده‌ها و استان‌ها، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، روستا‌ها و مدارس و رفع ناهماهنگی با شرکت مخابرات ایران را از مهم‌ترین مطالبات مردم بیان کردند.

شفاف‌سازی مرز وظایف دولت و بخش خصوصی، تأمین مالی مطمئن، اجرای کامل قانون بازگشت ۱۰۰ درصدی درآمد‌های اختصاصی وزارت ارتباطات و جبران عقب‌ماندگی استان‌ها در سهم اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر مطالبات نمایندگان بود.

درخواست وزارت ارتباطات از کمیسیون برنامه و بودجه

وزیر ارتباطات با اشاره به خسارت‌های سنگین واردشده و افزایش هزینه تجهیزات، خواستار توجه ویژه به اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده، تأمین منابع برای بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی و فضایی و بازنگری در احکام و ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با این وزارتخانه شد.

هاشمی همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ تأکید کرد.

تاجگردون: عملکرد وزارت ارتباطات در جنگ ستودنی است

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: با وجود هجمه سنگین به زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات، کشور دچار اختلال و خلل سنگین نشد و این مقاومت ستودنی است.

وی افزود: براساس گزارش ارائه‌شده، وزارت ارتباطات در اجرای برنامه هفتم جزء دستگاه‌های برتر و موفق بوده است و ایرادات برخی احکام برنامه برای اصلاح و بررسی در کمیسیون تلفیق استخراج خواهد شد.

تاجگردون با اشاره به شرایط بودجه سال آینده گفت: حجم کار وزارت ارتباطات با توجه به شرایط جنگی و خسارت‌های واردشده افزایش خواهد یافت و یکی از راهکار‌های تأمین منابع، بازگشت درآمد‌های حاصل از پلتفرم‌ها و سامانه‌ها به بخش زیرساخت‌های ارتباطی است.

اولویت توسعه با مناطق محروم

هاشمی در پاسخ به دغدغه نمایندگان تأکید کرد: توسعه عدالت‌محور در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و استان‌هایی که از متوسط کشوری پایین‌تر هستند، در اولویت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین گفت: در پی آسیب به یکی از مراکز مخابراتی، ارتباط ۱۶ روستا قطع شد که با تلاش همکاران، این مرکز ظرف سه ساعت به مدار بازگشت.

وزیر ارتباطات نبود برق و جاده دسترسی را از موانع اصلی توسعه پوشش ارتباطی در نقاط کور دانست و بر ضرورت پیش‌بینی زیرساخت ارتباطی به عنوان پیوست احداث جاده‌ها تأکید کرد.