بررسی ابعاد حادثه و علل وقوع ریزش معدن کرومیت فاریاب در استان کرمان در چارچوب پرونده تشکیل‌شده در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان گفت: در این حادثه تلخ دو نفر از کارگرانی که در معدن مشغول به کار بودند، جان باختند.

علی کاظمی، با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرد :دستگاه قضایی بلافاصله پس از وقوع حادثه وارد عمل شده و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث کار تاکیدکرد: دستگاه قضایی پیش از این نیز با هشدار‌های متعدد، پیگیر رعایت الزامات ایمنی در معادن و دیگر محیط‌های کاری بوده است.

وی تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده باید به گونه‌ای انجام شود که از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود و کارگران و خانواده‌های آنان با چنین سوانح تلخی مواجه نشوند.

در پی ریزش معدن کرومیت بیدوئیه در فاریاب پدر و پسر ظهر دیروز جانباختند.