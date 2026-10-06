تظاهرات سراسری جنبش اعتراضی دانش آموزان دبیرستان‌ها و دانشجویان، امروز سه شنبه در فرانسه برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ طبق آمار وزارت کشور فرانسه، در تظاهرات صبح امروز در شهر‌های مختلف به جز پاریس، ۸۶ هزار نفر، و طبق آمار اتحادیه‌ها، ۲۶۰ هزار نفر شرکت کردند. امروز سه شنبه ۹۰۰ دبیرستان در فرانسه بسته بود.

تظاهرات پاریس بعد از ظهر امروز از میدان جمهوری به سوی میدان ملت برگزار شده است.

مقامات پلیس فرانسه می‌گویند: در پی اعتراضات دانش آموزی، از هفته گذشته تاکنون، بیش از ۶ هزار نفر بازداشت و بازجویی و بیش از ۵ هزار نفر روانه بازداشتگاه شدند.

اعتراضات دانش آموزان از یک هفته قبل آغاز شده است. آنها به نداشتن معلم در بعضی دروس، کمبود امکانات آموزشی و تبعیض و بی‌عدالتی معترض‌اند.

همچنین رئیس اتحادیه ملی مدارس و آموزش عالی فرانسه اذعان کرد: نارضایتی دانش آموزان چیز تازه‌ای نیست، ما هر روز بیشتر با مشکل جایگزینی معلمان غایب رو‌به‌رو هستیم، کلاس‌های درس در فرانسه از شلوغ‌ترین‌ها در اروپاست.

ژان رمیل ژیرال گفت: نظام آموزشی فرانسه در بحران است.